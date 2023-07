Es ist in die Jahre gekommen, die Sanierung lohnt sich aus Sicht der Handwerkskammer der Pfalz nicht mehr: Deshalb soll ihr Berufsausbildungszentrum in der Straße Im Grein im Norden von Landau geschlossen werden. Dem hat die Kammer-Vollversammlung jetzt zugestimmt und gleichzeitig den Weg für eine laut Kammer-Präsident Dirk Fischer (Neustadt) moderne Hochschule freigemacht. Deren Standort soll im Osten von Neustadt sein. Im Blick hat die Kammer ein städtisches Grundstück mit rund 25.000 Quadratmetern Fläche. Dem Verkauf muss allerdings der Neustadter Stadtrat noch zustimmen. Klappt es mit diesen Plänen, gibt die Kammer auch das Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Ludwigshafen auf. Ursprünglich sollte die Aus- und Weiterbildung für das vorderpfälzische Handwerk dort konzentriert werden. Weil die Stadt Ludwigshafen kurzfristig aber keine Erweiterungsfläche anbieten kann, wurde der Standort Neustadt unter mehren Angeboten ausgewählt. Mehr dazu lesen Sie hier.