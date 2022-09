Vertreter der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) und der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Landau bieten am Tag des offenen Denkmals am Sonntag Führungen durch das Kastell aus der späten Römerzeit an der B10 bei Godramstein an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird es alle 30 Minuten zwischen 10 und 13 Uhr je eine Führung geben. GDKE und Stadt bitten darum, die Grabungsstelle nicht mit dem Auto anzufahren, sondern in der Nähe zu parken und die letzten Meter zu Fuß zurückzulegen. Die Grabungsstelle ist im Bereich der laufenden B10-Baustelle und über die Fahrrad- oder Gehwege entlang der K13, die Godramstein und Landau verbindet, erreichbar.