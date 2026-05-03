Die Redaktion der RHEINPFALZ präsentiert sich anlässlich des Tags des Lokaljournalismus am Dienstag, 5. Mai, von 9.30 bis 12 Uhr vor der Adler-Apotheke auf dem Landauer Rathausplatz. Während dort das Marktreiben in vollem Gange ist, stehen Lokalredakteure und die Chefredaktion aus Ludwigshafen mit Yannick Dillinger, Wolfgang Kreilinger, Uwe Renners und Birgit Schwarz Rede und Antwort. Was möchten Sie wissen? Was wollten Sie den Redakteuren schon immer mal sagen? Wir sind ganz Ohr. Auch Mitarbeiter des Verlags werden vor Ort sein, um die technischen Fragen rund um das Abo und die App zu beantworten. Regionale Verlage in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg machen am Tag des Lokaljournalismus auf die Bedeutung und Stärken der regionalen Berichterstattung aufmerksam.