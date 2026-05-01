So viele Redakteure auf einem Haufen werden Sie selten in Landau sehen: Zum Tag des Lokaljournalismus am kommenden Dienstag, 5. Mai, ist nicht nur die gesamte Lokalredaktion auf dem Rathausplatz präsent, es kommen auch die vier Mitglieder der Chefredaktion der RHEINPFALZ aus Ludwigshafen an den Stand vor der Adler-Apotheke. Yannick Dillinger, Wolfgang Kreilinger, Uwe Renners und Birgit Schwarz unterstützen das Team von Lokalchefin Sabine Schilling und ihrem Stellvertreter Andreas Schlick. Von 9.30 bis 12 Uhr sind alle ganz Ohr, was Sie, liebe Leserinnen und Leser, erzählen, fragen, vorschlagen oder kritisieren möchten. Auch Mitarbeiter des Verlags werden vor Ort sein, um die technischen Fragen rund um das Abo und die App zu beantworten. Kommen Sie und nutzen Sie die Chance zum Gespräch. Mit dem Tag des Lokaljournalismus machen die Zeitungsverlage auf die Bedeutung der regionalen Berichterstattung aufmerksam.