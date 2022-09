Am kommenden Wochenende lädt das stationäre Hospiz Bethesda Landau alle Interessierten ein, beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die Einrichtung der Diakonissen Speyer in der Landauer Bodelschwinghstraße 27 ist am Sonntag, 2. Oktober, von 10.15 bis 17 Uhr geöffnet. Sie ist bereits im dritten Jahr geöffnet.

Gleichzeitig wird im benachbarten Bethesda ein Herbstfest für Angehörige und alle Interessenten gefeiert. Wie die Diakonissen mitteilen, beginnt der Tag um 10.15 Uhr mit einem Erntedank-Gottesdienst. Ab 11.30 Uhr öffnen Verkaufsstände, ein Flohmarkt und eine Tombola, nachmittags stehen musikalische Beiträge auf dem Programm.

Auch das Gesundheitszentrum und die neue Tagespflege von Bethesda Landau sowie die Zweigpraxis der Ärzte Spielberger & Lösbrock öffnen am Sonntag ihre Türen.