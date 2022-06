Das Zentrum für Technikkultur Landau öffnet am Samstag, 9. Juli, ab 10 Uhr seine Räume zum Tag der offen Space-Tür“. Es gibt Projekte zum Mitmachen. Die Räume in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 in Landau – eine Werkstatt mit vielen Möglichkeiten für Tüftler – wurden weiter ausgebaut und auch die Ausstattung wurde im letzten Jahr kontinuierlich verbessert. Beispielsweise wurden eine CNC-Fräse zur Holzbearbeitung, ein Plotter, Werkzeug und ein Oszilloskop für die Elektro-Ecke gespendet oder angeschafft. Ein 3D-Druck-Stammtisch befindet sich in der Gründung. Am Tag der offenen Tür werden auch Projekte zum Selbermachen und Mitwirken angeboten. Und wenn die Köpfe dann warmgelaufen sind, gibt es eine kühle Erfrischung aus dem Lichtshow-Kühlschrank. Mehr Information über den Verein und seine Angebote unter: www.ztl.space