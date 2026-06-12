VG Herxheim. Am Sonntag, 14. Juni, findet von 13 bis 18 Uhr rund um Herxheim der Tag der offenen Kapellen statt. Dabei können alle zehn kleinen Gotteshäuser besichtigt werden.

An mehreren Standorten werden zudem Kurzführungen und musikalische Beiträge angeboten. An der Schönstatt-Kapelle gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kapelle im Bruch auf dem Anwesen der Familie Payarolla öffnet zudem ihren Museumshof mit landwirtschaftlichen Modellen aus früheren Zeiten. Der Zugang erfolgt über die Bruchgasse. Die Kapellen können auf befestigten Wegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden. Informationen zur Wegeführung und zum Programm sind in einem Flyer zusammengestellt, der in den Kapellen, im Rathaus Herxheim und im Pfarrbüro erhältlich ist. Der Tag endet um 17.30 Uhr mit einer Abschlussandacht und Musik in der Arme-Seelen-Kapelle in Herxheimweyher.