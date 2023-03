Am Dienstag, 28. März, dreht sich an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau alles um die Mathematik. Dazu lädt das Institut für Mathematik an der RPTU in Landau Schüler der Klassenstufen 9/10 und 11/12 sowie Lehrkräfte der Sekundarstufe von 9 bis 16.30 Uhr auf den Campus ein. Was Fußball mit Mathematik zu tun hat, die Relevanz eines alten russischen Rechengerätes oder das Rechnen mit Brüchen – dies sind nur einige der Themen, die beim Tag der Mathematik im Fokus stehen. In Workshops und Vorträgen gibt es unter anderem Einblicke in Studium und Forschung. Für Lehrkräfte stehen Fortbildungsangebote auf dem Programm. Schüler können in Einzel- und Gruppenwettbewerben antreten oder auch beim Speedwettbewerb, bei dem es darum geht, Aufgaben möglichst schnell zu lösen. Noch bis 7. März sind Anmeldungen möglich.

Info



Informationen und Anmeldungen unter tdm.nuw.rptu.de