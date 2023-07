Die Stadt Annweiler beteiligt sich an den rheinland-pfälzische Bewegungstagen und lädt für Freitag, 7. Juli, in die Markwardanlage ein. Ziel der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ist es, die Bevölkerung zu mehr Sport und Bewegung zu motivieren, um einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsvorsorge und das soziale Miteinander zu leisten. In der Markwardanlage wird am Freitag eine Kombination aus Sport und Kultur geboten. An verschiedenen Stationen im Park bietet der zertifizierte Gästeführer und Übungsleiter im Breitensport, Erwin Unger, Gymnastik für den ganzen Körper an. Zudem referiert er über die legendenumwobene Burg- und Stadtgeschichte von Annweiler. Beginn ist um 10.30 Uhr mit Treffpunkt an der Ecke Burgstraße/Markwardstraße. Wer mag, bringt Nordic-Walking-Stöcke mit. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum Donnerstag unter Telefon 06346 2200 erforderlich.