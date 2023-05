Die Stadt Landau lädt für Montag, den 8. Mai, zur Gedenkveranstaltung anlässlich des Tags der Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft ab 17 Uhr in den Säulenraum des Frank-Loebschen-Hauses. Die diesjährige Veranstaltung werde den Schwerpunkt „Kinder und Jugendliche am Ende des Zweiten Weltkrieges“ haben, teilt die Stadtverwaltung mit. „Als freiheitliche und demokratische Gesellschaft gehört es zu unseren Pflichten, gemeinsam an die Opfer und an die Schrecken von Krieg und Faschismus zu erinnern“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). Er wird laut Ankündigung die Gedenkfeier mit einer kurzen Ansprache eröffnen. Ihm folgen Mitglieder des Landauer Jugendbeirats mit einer Sprech-Performance zum Thema Kinder und Krieg sowie ein historischer Vortrag von Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer. Dekan Axel Brecht und Pfarrer Jürgen Leonhard werden mit einer ökumenischen Reflektion über Krieg und Frieden und einem gemeinsamen Gebet die Gedenkfeier beenden. Die musikalische Umrahmung übernimmt Michael Letzel am Akkordeon.