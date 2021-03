Die Stadtverwaltung hat 983 Tabletcomputer an ihre 17 Schulen ausgeliefert. Sie sollen dazu beitragen, insbesondere in Zeiten von Homeschooling und digitalem Unterricht die technische Ausstattung zu verbessern. Die Geräte, davon 812 finanziert über das Sofortaustattungsprogramm des Bundes und weitere 171 über das Land Rheinland-Pfalz, wurden mit Unterstützung des Medienzentrums Südliche Weinstraße-Landau für den Unterricht aufbereitet. Schuldezernent Maximilian Ingenthron übergab die ersten beiden Tablets gemeinsam mit Daniel Behr, dem Leiter des Medienzentrums, und Ralf Müller, Leiter des städtischen Schulamts, an die Nordringschule.

Wie viele Tablets eine Schule bekommt, richtet sich nach der jeweiligen Schülerzahl und der Anzahl der Schüler mit Lernmittelfreiheit. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Schüler mit Lernmittelfreiheit auch ein Gerät bekommen. Dazu würden noch rund 300 Geräte fehlen. Darüber, ob die Stadt diese Geräte bezahlen sollte, hatte kürzlich der Stadtrat gestritten. Wie sie die Tablets verteilen, können die Schulen selbst entscheiden. Die Geräte bleiben im Eigentum der Stadt, werden aber dauerhaft an die Schülerinnen und Schülern ausgeliehen.

Ingenthron bezeichnete es als „unabdingbar, dass alle Schülerinnen und Schüler auch daheim ins Internet kommen, vor allem, wenn sie im Fernunterricht sind“. Ob Schüler zu Hause Zugang zum Internet haben, dürfe nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, sagte Ingenthron. Derzeit gebe es entsprechende Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den großen Telekommunikationsanbietern über einen vergünstigten Tarif für den Netzzugang.