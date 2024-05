Es sind Brettspiele, aber weiter gedacht. Hier wird aus einem flachen bedruckten Pappspielfeld eine dreidimensionale, farbenreiche Miniaturlandschaft in der die Figuren sich bewegen. Egal, ob im Amazonas-Dschungel der 1936er-Jahre oder auf fernen Welten im Star-Wars-Universum. Am Samstag, 11. Mai, 10 bis 18 Uhr, treffen sich Tabletop-Anhänger in der Jahnstrasse 1 in Walsheim zu einer Convention. Es werden mehr als 20 Demotische zu sehen sein, und es kann auch mitgespielt werden, teilt der Veranstalter, der Club Ad Arma, mit. Es werden auch rund zehn Händler vor Ort sein und es kann auch probiert werden, selbst Figuren zu bemalen. Der Eintrittspreis für Gäste beträgt 7 Euro.

Info

Weitere Informationen gibt es auf www.adarma.club im Internet.