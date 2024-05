Tabletop heißt auf deutsch Tischplatte. Auf eben solchen werden die Strategiespiele ausgetragen, bei denen Miniaturfiguren in unterschiedliche Landschaften und Szenarien eingebettet und dann hin und her bewegt werden. In der Halle in der Walsheimer Jahnstraße wurde kürzlich zu einer der größten Tabletop-Conventions im süddeutschen Raum veranstaltet. Die Convention erfreut sich nicht nur unter Südpfälzern inzwischen immer größerer Beliebtheit, sondern ist in Süddeutschland in der Szene bestens bekannt. Gut 200 Leute waren kürzlich vor Ort, um sich den Spielen auf den rund 20 Demo-Tischen zu widmen, wie Noel-Pascal Martin erklärt. Der 65-Jährige ist Ehrenmitglied im Hasslocher Club Ad Arma, der die Convention seit 2012 ausrichtet – zunächst in Speyer, dann in Meckenheim und nun in Walsheim. „Es war meine letzte Con als Organisator, die nächste wird von jüngeren Vereinsmitgliedern ausgerichtet“, kündigt der Speyerer an. der die Events bis dato maßgeblich auf die Beine gestellt hat. Er selbst will dann nur noch im Background, als Spieler, in Erscheinung treten. Klar ist: Auch nächstes Jahr soll es Mai in Walsheim wieder eine Convention geben. Dann werden wieder jede Menge flach bedruckte Pappspielfeld, die eine dreidimensionale, farbenreiche Miniaturlandschaft zeigen in der die Figuren sich bewegen, zu sehen sein.