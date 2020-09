In Mörlheim werden Tütenspender für Hundekot und Abfallsammler aufgestellt. Einem entsprechenden Antrag der Freien Wähler ist bei der Sitzung des Ortsbeirats zugestimmt worden.

FWG-Fraktionsvorsitzende Sandra Michler erläuterte, dass es eine Vereinbarung mit dem Grünflächenamt gebe: Im Bereich des Neubaugebietes Im Rappenfeld stehen viele Abfallsammler, einen davon wird die Stadt in den Bereich zwischen den Gebieten An den Herrenäckern und An den Thoräckern versetzen. Die Ortsgemeinde wird einen Beutelspender für den Bereich am Sportplatz anschaffen, ein weiterer soll am Bahnhof aufgestellt werden. Die Entsorgung voller Beutel sowie die Anschaffung und das Nachfüllen der Beutel werden Sandra Michler (FWG) und Werner Heinrich (CDU) ehrenamtlich und auf eigene Kosten übernehmen. Die Anlage am Sportplatz wird vom Sportverein unterhalten.