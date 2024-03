In der Nacht zum Donnerstag, 21. März, brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Königstraße in Landau ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Entwendet wurde nichts, aber die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro, schätzt die Polizei. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.