Zum 19. Mal treffen sich an diesem Wochenende Töpfer, Kunsthandwerker, Künstler und Musiker in den parkähnlichen Schlosshöfen von Schloss Edesheim. Das diesjährige Gastland Polen wird von Tadek Golinczak, einem Meister der Holzbildhauerei, vertreten sein. Die japanische Raku-Brand-Technik führt Gerhard Kollmar aus Ludwigsburg vor. Der besondere Gast ist Monika Nickel-Stein aus Kindenheim. Sie zeigt Flechtwerkgestaltung mit Augenzwinkern. Goldschmiedin Kathrin Krückemeier aus dem Elsass zeigt feine handgefertigte Arbeiten aus Gold und Juwelen. An beiden Tagen spielt das Familien-Trio „Luzuis“. Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf Euro, für Jugendliche (12 bis 17) zwei Euro, Kinder sind frei.