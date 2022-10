Rund 60 Töpfer, Kunsthandwerker, Künstler und Musiker treffen sich am Wochenende in den parkähnlichen Schlosshöfen in Edesheim. Bei der 22. Auflage der Veranstaltung zeigen Kunsthandwerker und Künstler das ganze Spektrum ihres kreativen Schaffens, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Besucher erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm. So führt beispielsweise Gerhard Kollmar aus Ludwigsburg eine alte japanische Brenntechnik vor. Richard Denzeisen vom Kaiserstuhl zeigt lebensgroße menschliche Körper aus Edelstahlschrauben. Und Kunstatelier Michael Frey aus Landau malt großformatige Porträts berühmter Musiker. Auf dem Plan steht zudem eine Jazz-Matinee auf der Schlossbühne mit dem Trio Lazulis. Unterhalten wird auch mit Latino-Musik. Der Töpfer- und Künstlermarkt im Edesheimer Schloss kann am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf Euro, für Jugendliche zwei Euro, Kinder haben freien Eintritt.