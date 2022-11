Polizei und Staatsanwaltschaft haben neue Erkenntnisse zum Hergang des tödlichen Motorradunfalls am Montag gegen 15.15 Uhr auf der B38 bei Appenhofen genannt. Auslöser war ein Auffahrunfall. Demnach wollte der Fahrer eines Transporters kurz hinter dem Ortsende von Appenthal nach links auf einen befestigten Wirtschaftsweg abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste er anhalten. Ein nachfolgender Personenwagen kam noch rechtzeitig zum Stehen. Doch ein 83-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads aus dem Kreis Südliche Weinstraße prallte gegen den vor ihm haltenden Personenwagen, stürzte schwer und starb trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der betreffende Teilbereich der B38 musste bis 17.45 Uhr voll gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen in den umliegenden Ortschaften waren die Folge.