Ein 34-Jähriger hat am Samstagabend Polizeikräfte in Landau tätlich angegriffen. Wie die Behörde mitteilt, wurde zunächst ein Randalierer in einer Kneipe im Stadtgebiet gemeldet. Beamte konnten den Mann beruhigen, den erteilten Platzverweis akzeptierte er. Wenig später war der 34-Jährige allerdings wieder zurück und in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und brachte ihn zur Dienststelle. Dort beleidigte er die Beamten und versuchte, einen Polizisten zu verletzen, indem er nach ihm trat. Der Mann, dem eine Blutprobe entnommen wurde, muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.