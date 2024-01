Ein unbekannter Täter ist aam Mittwoch um 2.20 Uhr in Herxheim in der Marktstraße dabei gestört worden, die Seitenscheibe eines geparkten Autos einzuschlagen. Anschließend flüchtete er. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise werden per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 2870 entgegen genommen.