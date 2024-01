Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Samstag oder Sonntag den Lebensmittelautomaten beim Parkhaus in der Waffenstraße in Landau aufbrechen wollten. Der Versuch scheiterte. Es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.