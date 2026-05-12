Unbekannte sind in Altdorf in ein Wohnhaus eingebrochen und haben Wertgegenstände gestohlen. Nach Angaben der Polizei Edenkoben nutzten die Täter am Montag zwischen 8.20 und 9.20 Uhr ein Zeitfenster von nur einer Stunde, um in der Wiesenstraße die Terrassentür aufzubrechen. Sie durchsuchten das Anwesen, stahlen Bargeld, Schmuck und weitere Wertsachen und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 06323 9550 melden.