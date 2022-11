Die Weltklimakonferenz in Sharm El-Sheikh hat begonnen. Aus diesem Anlass lädt der ökumenische Arbeitskreis Globale Verantwortung des Bistums Speyer, der Evangelischen Landeskirche und des Diakonischen Werkes Pfalz bis 18. November zu einem täglichen Klimagebet ein. Von 17 bis 17.30 Uhr wird es im Konferenzzeitraum auf dem Rathausplatz in Landau (ab dem 16. November auf dem Stiftplatz), dem Marktplatz in Neustadt und dem Domplatz in Speyer jeweils ein etwa 20 bis 25 Minuten dauerndes Gebet mit Impulsen, Austausch und gemeinsamer Stille geben, teilt die Diakonie mit. Verschiedene Gruppen, die im Bereich Klimagerechtigkeit aktiv sind, werden als Impulsgeberinnen zu den Klimagebeten eingeladen. Die Initiatoren möchten mit ihrer Aktion auf die Verhandlungen in der ägyptischen Stadt aufmerksam machen und dazu motivieren, aus christlicher Perspektive weiterhin Position für Klimagerechtigkeit zu beziehen. Material und auch Anregungen zu dem Klimagebet stehen auf der Seite der katholischen Hochschulgemeinde Landau www.khg-landau.de als Download bereit, heißt es in der Mitteilung weiter.