Unbekannte haben im Landauer Savoyenpark eine Gedenktafel aus Bronze gestohlen, die auf die Landauer Synagoge hinweist. Die Tafel war an der Mauer in der Xylanderstraße befestigt und hatte die Aufschrift: „Mit Steinen der Landauer Synagoge errichtet, erbaut 1884, zerstört 1938.“ Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen dem 8. und dem 29. Mai. Die Täter haben auch die Mauer beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 2000 Euro. Sie erbittet Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de.