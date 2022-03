Ein oder mehrere Unbekannte haben zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, die Informationstafel am Landauer Synagogenmahnmal sowie zwei Bänke in der Friedrich-Ebert-Straße beschmiert. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, gab es im vergangenen Jahr bereits eine Sachbeschädigung, bei der ein Sprayer dieses Zeichen hinterlassen hat. In diesem und im aktuellen Fall ermittelt die Polizei gegen Unbekannte. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.