In einem Haynaer Tabakschuppen wurde in diesem Sommer gebastelt und gedreht. Für die Dokureihe „Die Scheune“ hat der SWR Handwerker und Kunden im Alltagsgeschehen gefilmt. Jetzt wird die Sendung ausgestrahlt. Was haben ein knallrotes Rennrad, die Weichholzkommode von Oma und eine E-Gitarre aus den 60ern gemeinsam? Alle drei Liebhaberstücke wurden im August von fachmännischer Hand wieder auf Vordermann gebracht – und zwar in einem Tabakschuppen in Hayna. Umringt von der Filmcrew des SWR zeigten dort Handwerker ihr Können. Gedreht hat das Stuttgarter Filmunternehmen AV Medien.

Es gehe bei der Dokureihe darum, Handwerk und Nachhaltigkeit zu verbinden, erklärt Aufnahmeleiter Samuel Ackermann. „Aufwerten statt wegwerfen.“ Kunden kommen mit ihren alten oder kaputten Besitztümern in die Sendung, und die Handwerker machen sie wieder flott. Moderator Arndt Reisenbichler begleitet die Zuschauer dabei durch den Restaurierungsprozess. Vom Anfang bis zum Ende. Ob jedes Stück gerettet werden kann und ob sich die Arbeit gelohnt hat, wird sich diesen Freitag zeigen. Am 9. Oktober um 21 Uhr wird die Sendung erstmals ausgestrahlt. Die Doku ist im SWR-Fernsehen, auf dem Youtube-Kanal „Handwerkskunst!“ und in der ARD-Mediathek zu sehen. Fünf Folgen soll die erste Staffel von „Die Scheune“ umfassen, weitere Staffeln sind geplant.