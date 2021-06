Julian Hübner (37) verlässt den Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim nach nur vier geleiteten Trainingseinheiten als Chefcoach und Nachfolger von Patrick Brechtel. Der Grund: Hübner wird beim Hamburger Sportverein in den Trainerstab des neuen Chefcoaches Tim Walter rücken. Der Zweitligist hatte Hübner, der in Bad Bergzabern lebt und die Uefa-A-Lizenz besitzt, ein Angebot unterbreitet, das diesen nun angenommen hat. Hübner, als Spieler unter anderem beim TB Jahn Zeiskam aktiv, und Walter kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der Jugendabteilung des Karlsruher SC.