Auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße Am Geisberg in Pleisweiler kam es am Freitag gegen 23 Uhr zu einer Unfallflucht, wie die Polizei berichtet. Laut einem Zeugen fuhr ein dunkler SUV mit hohem Tempo auf dem Weg, kurz danach knallte es. Vor Ort entdeckten die Beamten einen beschädigten Wingertspfosten. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und den Pfosten rammte. Der Fahrer machte sich aus dem Staub. Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.