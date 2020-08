Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung muss sich der Fahrer eines schwarzen SUV verantworten. Laut Polizei fuhr der Mann am Freitag gegen 18.10 Uhr in rasantem Tempo die Landstraße 508 zwischen Eschbach und Klingenmünster. Durch seine waghalsigen Überholmanöver gefährdete er andere Autofahrer. Besonders gefährlich wurde es für einen anderen Autofahrer im Bereich der Einmündung nach Göcklingen. Dieser wurde ebenfalls von dem schwarzen SUV überholt. Beim Wiedereinordnen nach rechts schnitt der SUV-Fahrer das andere Fahrzeug so knapp, dass sogar dessen Notbremsassistent aktiviert wurde. Nur dadurch konnte eine Kollision beider Fahrzeuge verhindert werden. Den Fahrer des SUV erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr. Andere Verkehrsteilnehmer, die auch durch das Fehlverhalten des SUV-Fahrers gefährdet wurden, oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden von der Polizei in Bad Bergzabern gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.