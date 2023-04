Ein unbekannter SUV-Fahrer hat am Donnerstag gegen 14 Uhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin beim alten Güterbahnhof in Landau von der Fahrbahn abgedrängt. Wie die Polizei berichtet, stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr mit dem dunklen Wagen einfach davon. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.