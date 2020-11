Am Donnerstag gegen 11 Uhr kam es zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Industriegebiet Schweigen-Rechtenbach. Laut Polizei nutzte ein unbekannter Täter die Zeit, als die 79-jährige Geschädigte den Einkaufswagen zurückstellte, um ihren Geldbeutel aus dem grauen Mazda Mini-Van zu stehlen. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.