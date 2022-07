Am Donnerstagnachmittag wurde einer Frau im Aldi in der Landauer Maximilianstraße der Geldbeutel gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Sie hatte eine verschlossene Umhängetasche dabei, aus der ein bislang unbekannter Täter unbemerkt das Portemonnaie entnahm. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise machen können, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.