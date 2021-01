Ein Unbekannter ist nach einem Einbruch in einen Supermarkt am Freitag gegen 3.50 Uhr in der Landauer Taubensuhlstraße mit seinem Fahrrad entwischt. Wie die Beamten mitteilen, stahl der Mann Tabakwaren. Eine Polizeistreife wurde auf den Einbruch aufmerksam und bemerkte den Täter. Dieser floh auf seinem Rad in ein angrenzendes Wohngebiet und entkam. Die Person war von hagerer Gestalt, hatte einen Drei-Tage-Bart, trug eine schwarze Basecap und blaue Oberbekleidung, ähnlich einer Regenjacke. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.