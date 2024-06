Seit Samstag wird nach einem 36 Jahre alten Mann gesucht, der aus dem Pfalzklinikum in Klingenmünster entkommen ist. Das bestätigt ein Sprecher der Polizeidirektion Landau am Montag auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Zunächst hatte die Behörde am Wochenende mitgeteilt, dass wegen der Suche im Bereich Klingenmünster mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz seien. Der Gesuchte sei aufgrund eines richterlichen Beschlusses im Pfalzklinikum untergebracht, Hintergrund sei daher eine Straftat, sagt der Polizeisprecher. Detailliertere Informationen könne er nicht geben. Er betont aber, dass „aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung besteht“. Das hätten ihm Ärzte des Pfalzklinikums bestätigt. Die Suche nach dem 36-Jährigen werde „mit zielgerichteten Maßnahmen“ fortgesetzt. Unter anderem werden etwaige Kontaktadressen ermittelt.