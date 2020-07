Wem gehören die persönlichen Sachen, die am Silzer See gefunden wurden? Das möchte die Polizei in Landau nur allzu gerne wissen. Am Montag meldete ein Zeuge, dass am Silzer See diverse persönliche Gegenstände auf einer Wiese nahe der Uferböschung liegen würden. Vor Ort stellten die Beamten festm dass es sich dabei um eine Picknickdecke, einen Campingstuhl, zwei Handtücher und mehrere Bekleidungsstücke handelte. Aufgrund dieser Situation wurde der Bereich um den See abgesucht und die anwesenden Personen befragt. Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin. Wenngleich sich bislang keine Hinweise auf einen Unglücksfall ergeben haben, werden die Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Landau fortgeführt. Die Kriminalpolizei Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.