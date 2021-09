Die Stuttgarter Saloniker treten am Sonntag, 26. September, 17 bis 19 Uhr, im Gloria Kulturpalast in Landau auf. Das teilt der Landauer Jazz Club mit. Das Saloniker String and Swing Orchestra um den Pfälzer Patrick Siben bietet unplugged Hot Jazz, heißt es in der Ankündigung.

Karten

Karten in drei Kategorien zwischen zehn und 14 Euro (ermäßigt für Schüler und Studenten) gibt es im Modehaus Morlock, Reiterstraße 6, Telefon 06341 87688.