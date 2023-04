Ein Radfahrer aus Burrweiler ist in der wegen einer Baustelle gesperrten Eisenbahnstraße in Edesheim gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 47-Jährige blieb laut Polizeibericht an einem herausstehenden Hydranten hängen und stürzte nach vorne über den Lenker zu Boden. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Weil der Mann keinen Helm trug, weist die Polizei erneut daraufhin, einen solchen zum eigenen Schutz zu tragen.