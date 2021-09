Mehrere Schürfwunden im Gesicht erlitt laut Polizeibericht eine 59-jährige Frau, nachdem sie am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit ihrem Pedelec in der Mühlstraße in Sankt Martin aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt war. „Ein getragener Fahrradhelm dürfte schwerere Verletzungen verhindert haben“, teilen die Beamten weiter mit. Ersthelfer betreuten die Frau, bis die Rettungskräfte eintrafen. Anschließend kam die Frau in ein nahe gelegenes Krankenhaus.