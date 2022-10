Am Freitagmorgen kam es in Landau zu einem Unfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Jene 35-Jährige war laut Polizei im Nordring in Richtung Haardtstraße unterwegs. In Höhe der Erlenbachstraße überquerte sie ordnungsgemäß die Kreuzung. Ein 68-jährige Autofahrer übersah die Radlerin und missachtete deren Vorfahrt. Hierbei stürzte die 35-Jährige. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.