Sturm Ignatz ist über die Südliche Weinstraße hinweggezogen, ohne große Schäden anzurichten. Die Landauer Feuerwehr hatte nach Angaben von Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer etwa ab fünf Uhr morgens mehrere Einsätze, aber allesamt „nichts Weltbewegendes“: Weil die Bäume noch gut belaubt gewesen seien und eine große Angriffsfläche geboten hätten, seien etliche umgestürzt. Entsprechende Einsätze gab es unter anderem im Nordring, im Malerviertel und in der Hohl (L510/Landauer Straße) bei der Wollmesheimer Kirche. Außerdem wurden ein paar Bauzäune umgeweht. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, so Hargesheimer. Sicherheitshalber abgesperrt wurde auch der Bereich ums Alte Kaufhaus am Rathausplatz, wo Ziegelplatten vom Dach zu stürzen drohten. Ansonsten blieb es bei umgewehten Mülleimern. Auch Hargesheimers Kollegen Jens Thiele bei der Kreisverwaltung SÜW sind nur drei Feuerwehreinsätze im Kreis wegen umgestürzter Bäume bekannt geworden.

Mehr zum Sturm Ignatz über der Pfalz finden Sie hier.