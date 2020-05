In der Region ist wegen des Sturms in der Nacht auf Montag in mehreren Orten in der Südpfalz der Strom ausgefallen. Das haben die Pfalzwerke mitgeteilt. Gegen 4.15 Uhr gab es demnach eine Störung zwischen 2 und 55 Minuten unter anderem in Teilen von Annweiler, Hofstätten und Wilgartswiesen. Einzelne Umspannpunkte in Annweiler und Hofstätten waren vier Stunden und 30 Minuten von der Störung betroffen. Gergen 12 Uhr fiel dann ein Baum in Folge des Sturms auf eine Stromleitung. Ein Kabel riss. Deshalb fiel in Teilen von Albersweiler, Dernbach, Eußerthal, Queichhambach und Ramberg für 32 Minuten der Strom aus. Zwei Umspannpunkte in Eußerthal blieben knapp zwei Stunden ohne Stromversorgung.