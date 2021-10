Ein aufmerksamer Leser hat die Redaktion aufgeschreckt und mitgeteilt, dass offenbar am Donnerstag der nach seinem Empfinden viel Atmosphäre und Ambiente schaffende Baum am Café Sörkel abgesägt worden sei. In der Tat: Aus dem Erdboden ragt jetzt nur noch ein flacher Baumstumpf. Der Baum war neun Jahre alt. „Ignaz“, das Sturmtief, ist schuld, wie eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergibt. Der Trompetenbaum sei leider durch den Sturm so stark in Mitleidenschaft gezogen und teilweise entwurzelt worden, dass er entfernt habe werden müssen. Auf der windzugewandten Seite seien die Haltewurzeln gerissen gewesen, und daher sei der Baum nicht mehr standsicher gewesen. „Wir pflanzen natürlich wieder einen Ersatzbaum“, teilt Sprecherin Sandra Diehl mit. Wieder einen Trompetenbaum.