SÜW. Studierende des Instituts für Kunstwissenschaft und Bildende Kunst der Universität in Landau zeigen vom 14. bis zum 25. Oktober ihre Werke im Kreishaus in Landau. Landrat Dietmar Seefeldt eröffnet die Ausstellung mit Arbeiten aus Lehrveranstaltungen der Professorin Tina Stolt nächsten Freitag um 18 Uhr. Moritz Pietraß begleitet die Vernissage musikalisch. Mit einer kleinen, aber feinen Auswahl wollen Absolventinnen sowie Studierende am Ende ihres Studiums der Bildenden Kunst in Landau einen Einblick in ihre Arbeiten geben. Immer noch ist das künstlerische Arbeiten an der Universität in Landau durch Corona beeinträchtigt. Einige haben Themen gefunden, die sich dies zunutze machen: Ein reales Auto wurde auseinandergenommen und künstlerisch be- und verarbeitet. Himmel und Wasser werden malerisch dargestellt. Unschärfe und Bewegung, sich abstrahierende Berglandschaften, individuelle Figurenkonstellationen und eine Auswahl von kleineren Bildhauerprojekten aus der Werkstatt zeigen ein breites Spektrum des studentischen Arbeitens unter der Professorin Stolt, dem Akademischen Oberrat Rainer Kaufmann und dem künstlerischen Mitarbeiter Eckart Steinhauser.