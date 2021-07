Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Uni Landau ruft mit einer Fahrrad-Demo und einem Konzert, beides am Sonntag, 1. August, zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer auf. Mit den beiden Veranstaltungen sollen Spenden generiert werden für Sea-Watch, eine gemeinnützige Initiative, die Menschen aus dem Mittelmeer rettet und sich ausschließlich über Spenden finanziert. Diese ruft bundesweit unter dem Motto Ride for Rescue zu Fahrraddemos zwischen dem 1. und dem 21. August auf. Sea Watch betreibt ein 61 Meter langes ehemaliges Forschungsschiff als Rettungsschiff. Es bietet Platz für eine 26-köpfige Crew, bis zu 300 Flüchtlinge (im Notfall kurzfristig sogar 900), eine Krankenstation und eine große Küche. Die Organisation arbeitet mit Ärzte ohne Grenzen zusammen und fordert legale Fluchtwege.

Startpunkt der Fahrraddemo ist am 1. August um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Teilnehmer werden gebeten, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Spenden einzuwerben – entweder pro gefahrenen Kilometer oder pauschal.

Um 18.30 Uhr gibt es dann ein Konzert mit Kemelion und Diana Ezerex im Garten des Südsternhauses. Dort kann für die Aktion gespendet werden. Der Eintritt ist frei, aber Besucher müssen sich anmelden per E-Mail an kultur@asta-landau.de. Das für den Abend geltende Hygienekonzept umfasst eine Testpflicht für alle Besucher.