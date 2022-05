Die Landauer Uni sucht für eine Studie Geflüchtete im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, die ein traumatisches Erlebnis hinter sich haben. Bei der Start-Studie sollen die Geflüchteten Strategien und Fähigkeiten erlernen, die ihnen dabei helfen, Stress zu reduzieren und Krisen zu bewältigen, berichtet Lina Küttner, angehende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Interessierte werden zunächst diagnostiziert, danach gibt es 8 Termine, in denen die Fähigkeiten vermittelt werden sollen. Wer teilnehmen möchte, sollte über ausreichende Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Dari, Arabisch oder Somali verfügen. Weitere Informationen und Anmeldung im Netz über ambulanz-kiju.uni-landau.de, per E-Mail an start-landau@uni-landau.de oder über Telefon 06341 28035800.