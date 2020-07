Die Landauer Universität sucht für eine Umfrage Frauen in Führungspositionen. Mit der Studie wollen die Studienleiterinnen mehr über Erfahrungen und Herausforderungen im Berufsleben. An der circa 20-minütigen Befragung können Frauen teilnehmen, die eine Führungsposition in einem Unternehmen oder einer Organisation mit mindestens 50 und Mitarbeitern innehaben.

Im Netz