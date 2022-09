Ein schöner Erfolg mit der und für die Crowdfunding-Seite „Go Fund Me“: Sie hatte um Unterstützung für die 29-jährige Studentin Christina N. aus Landau gebeten, die bei ihrem Sommerurlaub in der Türkei am letzten Tag beim Wakeboarden (ähnlich wie Wasserskifahren) einen schweren Unfall hatte. Sie habe eine Gehirnblutung erlitten und sei in einer Privatklinik notoperiert worden, liege aber seitdem im Koma. Ihre Eltern und vier Geschwister sind den weiteren Angaben zufolge sofort in die Türkei gereist. Doch jeder Tag in der Intensivstation koste 1100 Euro, und es sei unklar, welche Kosten davon die Krankenkasse trägt. Alexander Weimann, ein Freund der Familie, habe die Spendenaktion gestartet, um Christina N. mit einem Ambulanz-Flugzeug in ein deutsches Krankenhaus im Kreis Karlsruhe in der Nähe der Familie zu verlegen. Das sei am Sonntag erfolgt, sie befinde sich nun im Krankenhaus in Karlsbad-Langensteinbach. Für den Flug wurden rund 36.500 Euro benötigt, weiteres Geld falle vermutlich für die bereits entstandenen Behandlungskosten an. Der Spendenstand am Montag betrug bereits gut 47.000 Euro, deshalb pausiert die Spendensammlung vorerst. Hier geht es zu der Spendenaktion.