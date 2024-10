Emma Frey lebt seit 2020 in Landau und studiert hier in ihrem letzten Jahr Psychologie im Master. Auf ihr Amt blickt sie mit Spannung: „Ich habe die Stadt, die Stadtdörfer und natürlich den Wein aus der Region in den letzten Jahren sehr lieben gelernt und freue mich darauf, dies alles ein Jahr lang als Botschafterin bei vielen verschiedenen Veranstaltungen repräsentieren zu dürfen, viele neue Menschen zu treffen und die Freude an der Pfälzer Lebensart weiterzureichen.“ Gespannt blickt sie auch den Kontakten mit den Winzerinnen und Winzern entgegen, von denen sie noch einiges hinzulernen möchte.

Dürfen wir nachschenken?

Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.

Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Sonja Hoffmann und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.