Viele Ideen der Bürger, nun ein erster Entwurf: In der zweiten Zukunftswerkstatt der Stadt Landau ging es um die Entwicklung des Quartiers Innenstadt Nordost und den Start der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan „B10 Ostring/Industriestraße“.

Im Fokus steht das Gebiet zwischen Nordring und Industriestraße. Noch bis Dienstag, 14. April, können Interessierte die Planungen einsehen und Stellungnahmen abgeben: per E-Mail an thiemo.sprenger@landau.de oder im Baubürgerbüro in der Königstraße 21, teilt die Stadt Landau mit.

Erstmals zeigte die Stadt den Entwurf eines städtebaulichen Strukturkonzepts, das auf bisherigen Ideen und Rückmeldungen aufbaut. Ziel ist es, das Quartier weiterzuentwickeln, neuen Wohnraum zu schaffen sowie Aufenthaltsqualität und Grünflächen zu stärken. Vorgesehen sind unter anderem aufgewertete öffentliche Räume als Treffpunkte, eine grünere nördliche Schlachthofstraße, neue Wegeverbindungen und Maßnahmen zur Anpassung an das Stadtklima.

Außer bei einem Vortrag informierten sich Teilnehmer an einer Wandzeitung und gaben Einschätzungen ab. Studenten der Hochschule Karlsruhe zeigten Entwürfe als Inspiration für die weitere Planung. Im Mai soll das Strukturkonzept in städtischen Gremien beraten werden, danach folgt die Ausarbeitung des Bebauungsplans mit erneuter öffentlicher Auslegung. Erste Maßnahmen könnten ab 2028 umgesetzt werden.

Infos

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