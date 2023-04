Zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG ist es am Montag, 3. April, 08:18 Uhr, gekommen, teilen die Pfalzwerke mit. Ein Vogelnest hatte einen Kurzschluss verursacht. Betroffen waren Teile von Nußdorf, Walsheim, Knörringen und Edesheim. Die Versorgungsunterbrechung lag größtenteils bei 44 Minuten. Zwei Umspannpunkte in Edesheim waren 1 Stunde und 42 Minuten unversorgt, so das Unternehmen.